Cina-Russia, l'incontro tra Xi e Putin in Kirghizistan

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Bishkek, in Kirghizistan, dove oggi è iniziato il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). Il gruppo Sco si propone di essere un contrappeso all’influenza globale degli Stati Uniti. Al vertice sono presenti tra gli altri leader anche il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. La cooperazione tra Russia e Cina “si sta sviluppando con successo in tutti i settori, compresa l’economia. Stiamo attuando grandi progetti nei settori dell’energia, dell’industria, dello spazio, dei trasporti, della logistica”, ha dichiarato il capo del Cremlino. Il portavoce Peskov ha poi precisato che la guerra in Ucraina è stata discussa solo “di sfuggita, marginalmente” durante i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping.