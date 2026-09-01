Grand Canyon, le immagini ravvicinate dell'inondazione che ha provocato morti e dispersi

I corpi di un chiropratico del Texas e di almeno un’altra persona sono stati ritrovati dopo che nel fine settimana una violenta inondazione improvvisa ha travolto il Grand Canyon; i meteorologi hanno avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori inondazioni. L’inondazione improvvisa di sabato ha gravemente danneggiato l’unica conduttura idrica che porta all’interno del canyon. Le autorità hanno vietato ai turisti di soggiornare nei lodge e negli hotel all’interno del Parco Nazionale del Grand Canyon e hanno emanato restrizioni idriche di emergenza per i residenti. Almeno 12 escursionisti risultano ancora dispersi lunedì a seguito delle intense piogge nella zona del Bright Angel Creek, all’interno della destinazione turistica che accoglie 4,4 milioni di visitatori all’anno.