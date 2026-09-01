Nepal, la devastazione a Nuwakot: proseguono i soccorsi

Nel distretto di Nuwakot, in Nepal, una violenta inondazione ha lasciato una scia di distruzione al suo passaggio. Il numero complessivo delle vittime in Nepal e in Cina ha superato le 950, con oltre 4.400 persone disperse. Un’associazione del settore privato che rappresenta le società elettriche ha dichiarato che almeno 900 lavoratori risultavano dispersi in 12 impianti idroelettrici danneggiati dalle inondazioni improvvise nei distretti nepalesi di Rasuwa e Nuwakot. Si ritiene che circa 500 di questi lavoratori siano rimasti intrappolati nelle gallerie. Almeno un esperto ha affermato che alcuni lavoratori potrebbero avere accesso all’ossigeno, ma altri hanno avvertito che le possibilità di trovare sopravvissuti stanno diminuendo. Mentre le operazioni di soccorso si intensificavano, l’esercito nepalese ha riferito che sono stati recuperati quattro corpi da tre gallerie piene di fango. L’agenzia nepalese per le emergenze ha dichiarato lunedì che nel Paese sono stati contati 939 decessi, con 3.925 persone disperse, tra cui 592 stranieri. Fino a domenica, le autorità cinesi avevano segnalato 16 morti e 546 dispersi. I media statali cinesi hanno riferito che 261 dei dispersi erano stranieri, tra cui oltre 100 nepalesi. Ottanta cittadini statunitensi risultano dispersi, mentre 13 sono stati tratti in salvo, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato americano. A quasi una settimana dal disastro, circa 65.000 persone hanno bisogno di acqua, servizi igienico-sanitari e materiali per l’igiene, ha affermato lunedì l’ONU.