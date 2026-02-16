Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto alle atlete olimpioniche: "Volevo solo dirvi brave"

Luciana Littizzetto ha dedicato alle atlete olimpioniche di Milano-Cortina 2026 la sua consueta letterina nella puntata di domenica 15 febbraio a ‘Che Tempo Che Fa‘ su Nove. “Magiche donne delle nevi, vi parlo da non sportiva, volevo solo dirvi brave, siamo sempre costrette da sempre a dover fare tutto insieme”, ha detto la comica. “Abbiamo solo una cosa in comune io e voi, di dover fare sempre qualcosa di più, magari un giorno non ci servirà più essere brave il doppio”, ha proseguito Littizzetto.