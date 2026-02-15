Montagna, valanga a Courmayeur travolge tre persone: un morto

(LaPresse) Una valanga si è distaccata pochi minuti dopo le 11 in Trentino. La slavina ha interessato l’area di Tombola Nera, nel territorio comunale di Pieve Tesino. La centrale unica di emergenza ha messo in azione il Soccorso alpino che ha fatto alzare in volo anche l’elicottero. La valanga si è verificata nel canale dei Vesses, nel territorio di Courmayeur, itinerario di sci fuoripista. Tre sciatori sono stati travolti dalla valanga. Due sono state estratte vive, la terza è deceduta. Sul posto operano 15 soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, un medico, 3 unità cinofile e due elicotteri.