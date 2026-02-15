Courmayeur, valanga in val Veny: estratte tre persone

Una valanga si è verificata questa mattina in val Veny, in Valle d’Aosta, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, a ovest di Courmayeur. Sul posto il soccorso alpino. Le operazioni di ricerca e soccorso sulla valanga del Canale del Vesses si sono concluse: il bilancio è di due persone decedute – una sul posto e una in Pronto Soccorso – e una in condizioni molto gravi. Quest’ultima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Città della Salute-Molinette di Torino. Si tratta di tre uomini, presumibilmente di nazionalità francese. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di Finanza di Entrèves. Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Guardia di Finanza, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze del 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un posto medico avanzato per le azioni mediche e per l’assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta.

Valanga in Trentino a Tombola Nera

Una valanga si è distaccata pochi minuti dopo le 11 in Trentino. A quanto si apprende la slavina ha interessato l’area di Tombola Nera, nel territorio comunale di Pieve Tesino. La centrale unica di emergenza ha messo in azione il Soccorso alpino che ha fatto alzare in volo anche l’elicottero. In questo momento i soccorritori stanno cercando di bonificare la zona interessata dalla valanga. La valanga si è distaccata in località Forcella Segura a circa 2.400 metri di quota. Trentino Emergenza precisa che “l’evento ha coinvolto sei persone, che sono uscite dalla massa nevosa in autonomia. Sul posto è intervenuto l’elicottero, allertato da Trentino Emergenza, il quale ha effettuato le operazioni di ricerca”.