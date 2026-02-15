Bergamo, il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercato

(LaPresse) La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno senza fissa dimora, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona e lesioni aggravate ai danni di una bambina di un anno e mezzo. L’uomo, privo di precedenti, avrebbe cercato di sottrarre la piccola mentre la famiglia stava uscendo da un supermercato cittadino intorno alle 13:00. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore ha afferrato la bambina per le gambe tentando di trascinarla all’interno del centro commerciale. La madre si è opposta con forza, mentre il padre e alcuni passanti, insieme al personale di vigilanza, sono intervenuti per bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia. La volante ha messo in sicurezza la bambina e accompagnato l’aggressore in Questura. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove sono stati riscontrati una frattura al femore e altre lesioni causate dalla violenza dell’aggressore. Al termine delle indagini, l’uomo è stato arrestato per sequestro di persona aggravato e lesioni personali aggravate e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia in carcere in attesa di convalida.