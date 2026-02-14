Zoe Trinchero, a Nizza Monferrato i funerali della 17enne: una folla a darle l'ultimo saluto

Tutta la comunità di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è riunita sabato mattina per dare l’ultimo saluto a Zoe Trinchero, la 17 enne uccisa la notte tra venerdì e sabato scorsi. Sul sagrato della chiesa di Sant’Ippolito una gigantografia della ragazza, con il messaggio scritto dalla madre, accoglie la bara bianca: “Finalmente dopo tre giorni ho dormito, dormito poche ore, ma veramente e sognato. Il sogno era contorto, non lo ricordo bene – scrive la mamma – ricordo solo te, di spalle eri bionda (tu bionda, te lo immagini), sfuggente. Cercavo di raggiungerti ma non ci sono riuscita. Ci ho provato però, non urlavo, non parlavo ma infine ti sei girata e hai sorriso. Mi mi sono svegliata quasi serena. Quanto manca la tua voce, la tua presenza. Sono sempre circondata di persone, ma manchi e nessuno riesce a colmare questo vuoto. Ti amo di quell’amore indescrivibile e ineguagliabile e ringrazio di avertelo sempre detto anche se borbottavi per altro, sapevi di essere speciale per me, di essere la mia principessa. Bella bellissima dentro e fuori”. Il messaggio si conclude con un saluto:” Vola tesoro e aiutami a non sentire solo rabbia. Solo tu ora puoi farlo. Ti aspetto nei miei sogni e ti amerò per sempre”.