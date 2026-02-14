Referendum giustizia, Urso: "Votare sì anche per chi vuole investire in Italia"

Adolfo Urso promuove il sì al referendum sulla giustizia. “Credo che la maggioranza silenziosa del Paese comprenderà quanto importante sia il sì al referendum e lo dico anche da referente delle imprese italiane. Un sì per l’impresa Italia, per rendere più veloce, autonoma ed efficiente la giustizia, che è uno dei problemi anche per chi vuole investire in questo Paese”, ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, a Roma per la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “Come renderebbe la giustizia più veloce? Alcuni eclatanti esempi ci sono stati anche recentemente”, ha aggiunto in riferimento al caso di un sequestro probatorio durato nove mesi. “E’ importante far capire che chi opera per applicare la giustizia tenga conto anche delle esigenze del Paese”. “È un segnale importante di come noi vogliamo rendere una giustizia giusta in questo Paese”, conclude Urso.