Referendum Giustizia, alle 12 riunione del Cdm – La diretta

Alle 12 si terrà una riunione del Consiglio dei ministri per affrontare la questione referendum sulla riforma della Giustizia, all’indomani della decisione della Cassazione che ha accolto il nuovo quesito referendario nella versione proposta nel ricorso del ‘Comitato dei 15’.
“Restiamo in fiduciosa attesa della decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla fissazione della nuova data del Referendum”. Lo scrivono in una nota i promotori della raccolta di firme per l’indizione del Referendum sul testo della legge di revisione costituzionale che accolgono “con grande soddisfazione la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima la nostra richiesta e che ha riformulato il quesito referendario, facendo espresso riferimento alle norme che il testo della legge costituzionale ha modificato”.
“Tale decisione – sottolineano – è una conferma sia della utilità e della correttezza della nostra iniziativa, sia della necessità di fornire agli elettori la indicazione degli articoli della Costituzione che il testo approvato e sottoposto a Referendum intende modificare, e sui quali è richiesto il loro voto ed una loro consapevole riflessione”.
“Siamo, pertanto, molto soddisfatti del complessivo risultato raggiunto, già preceduto dalla risposta positiva dei 546.463 cittadini che hanno firmato, ed ai quali è rivolto il nostro ringraziamento per l’impegno mostrato in difesa della Costituzione: ciò – ribadiscono – rappresenta motivo di orgoglio, sia rispetto all’obiettivo di sollecitare la massima partecipazione alla vita civile, sia rispetto alla esigenza di diffondere una corretta informazione sulla reale ricaduta negativa che la riforma sottoposta a Referendum potrebbe avere sull’equilibrio dei poteri dello Stato e sulla giustizia”.
La Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il Referendum sulla Giustizia. Slitterà la data? “E’ appena successo. Leggeremo. Pare che si tratti di un’ordinanza estremamente complessa che va studiata attentamente. Certamente bisognerà fare un’integrazione al quesito referendario, ma questo non dovrebbe avere conseguenze sulla data del Referendum. In ogni caso si tratterebbe di uno slittamento molto breve”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato dal Corriere della Sera.