Milano, attivisti in piazza in difesa del Rojava e della liberazione di Öcalan

Circa 150 persone si sono radunate oggi in piazza Cairoli a Milano per manifestare in difesa del Rojava e del popolo curdo del nord est della Siria. Gli attivisti chiedono la liberazione di Abdullah Öcalan, detenuto da 27 anni in Turchia, dopo essere stato arrestato il 15 febbraio del 1999 a Nairobi e condannato all’ergastolo. Tanti gli striscioni e le bandiere a sostegno del Rojava, con i manifestanti che hanno scandito cori e slogan in difesa di Öcalan.

“Noi come compagni di Vittoria siamo qui a rivendicare la difesa del Rojava – ha detto Elio Lupoli, del centro sociale Vittoria Milano -. È un’esperienza politica, culturale, umana, di convivenza tra religioni e popoli diversi. Un’esperienza ecologica, femminista, di uguaglianza sociale, il Rojava è un’esperienza in cui coesistono consigli popolari, comuni popolari che afferiscono a un governo centrale che tiene presente una scala di valori di comunicazione”, “raccolgono ciò che producono, danno agli altri il surplus, un’esperienza in Medioriente eccezionale politica e siamo qui per difenderla”.