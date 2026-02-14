Gaza, tra le macerie dei palazzi i residenti si distraggono guardando una partita di calcio

Un nuovo campo da calcio è stato inaugurato all’inizio di questa settimana tra le macerie di Gaza City, nel tentativo di portare un po’ di gioia e uno spazio di svago alle centinaia di migliaia di palestinesi che vivono nel territorio devastato. Molti spettatori si sono seduti sulle macerie delle case distrutte per assistere alla partita. Diversi edifici furono distrutti accanto al campo, a testimonianza della devastazione che circondava il nuovo campo da calcio. Il Centro satellitare delle Nazioni Unite ha stimato che l’83% di tutte le strutture di Gaza City erano state distrutte o avevano subito danni entro la fine di settembre. Si dice che circa il 78% delle strutture in tutta Gaza siano state distrutte o abbiano subito danni entro luglio. Israele ha lanciato la sua offensiva dopo che i militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e preso altri 251 in ostaggio nell’attacco del 7 ottobre 2023. L’esercito accusa Hamas di nascondere risorse militari sotto o vicino a siti del patrimonio culturale, così come altre strutture civili. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, l’offensiva militare israeliana ha ucciso oltre 72.000 palestinesi e ha cancellato intere famiglie allargate. Il ministero, che fa parte del governo guidato da Hamas, mantiene registri dettagliati delle vittime che sono considerati generalmente affidabili dalle agenzie delle Nazioni Unite e da esperti indipendenti. Ma non fornisce una ripartizione dei civili e dei militanti.