Sanremo 2026, Carlo Conti al Quirinale: "La musica italiana è forte e viva"

“Io che di solito non mi emoziono mai, oggi sono particolarmente emozionato perché non capita tutti i giorni di parlare di fronte al presidente della Repubblica. Noi siamo onorati che ci abbia invitati qui, in questa giornata, per tutti noi del Festival di Sanremo e per l’intera discografia italiana, che in questo momento sta vivendo un periodo di grande splendore. La musica italiana è forte, viva, e il Festival di Sanremo ne è una grande dimostrazione”. Lo ha detto Carlo Conti intervenendo al Quirinale nel corso dell’incontro dei protagonisti del Festival con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il Festival – ha ricordato il direttore artistico – quest’anno compie 76 anni, quindi è un pochino più giovane della nostra Repubblica, che proprio quest’anno compirà 80 anni. Tra l’altro, in qualche modo su quel palco parleremo di questa importante ricorrenza. Lo faremo ospitando una signora che ha 106 anni e che proprio quel 2 giugno del 1946 potè votare per la prima volta”. “Sanremo rappresenta un po’ le Olimpiadi della musica, e questi sono i nostri campioni”, ha proseguito presentando i cantanti al capo dello Stato. “La musica italiana sta andando fortissimo, è sempre più giovane e sempre più seguita”, ha aggiunto. “Questa edizione sarà la prima senza Pippo Baudo e io la voglio dedicare a lui, perché è lui che ha creato il Festival come lo conosciamo oggi”, ha concluso Conti.