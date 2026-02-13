Sanremo, Conti al Quirinale da Mattarella: "Dal presidente parole straordinarie sulla musica"

“E’ stato un momento per me emozionante, per tutti noi. Il presidente è stato meraviglioso, ha detto delle parole straordinarie nei confronti della musica e io che non mi emoziono mai, mi sono emozionato”. Così Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella insieme alla Co-conduttrice Laura Pausini e i partecipanti alla 76° edizione del Festival. “Abbiamo parlato di sport, ho fatto l’esempio di come Sanremo è un po’ le Olimpiadi della musica italiana”, ha aggiunto.