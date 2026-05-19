Maldive, recuperati i corpi di due sub italiani: l'immersione dei sommozzatori finlandesi

I sommozzatori finlandesi del team specialistico coordinato da Dan Europe (Divers’ Alert Network) hanno recuperato i corpi di due dei cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante un’immersione in una grotta nell’atollo di Vaavu. La notizia, riportata dai media locali, è stata confermata da fonti informate. Per l’immersione i soccorritori hanno impiegato dei “rebreather a circuito chiuso, DPV e configurazioni ridondanti”, e hanno operato “in condizioni limite: in un ambiente profondo, ostruito e ad alto rischio”, ha fatto sapere Dan Europe. Nelle immagini il momento dell’immersione degli esperti nella zona in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti. Il corpo di quest’ultimo era stato recuperato poco dopo l’incidente.