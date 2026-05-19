Ebola, direttore Oms: "Profondamente preoccupato da gravità e rapidità dell'epidemia"

Con 130 decessi, 30 casi confermati e 500 casi sospetti, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si dice “profondamente preoccupato per la portata e la rapidità” dell’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, nell’Africa subsahariana. Ghebreyesus lo ha affermato, martedì 19 maggio, a Ginevra, davanti all’assemblea dell’Oms, dopo che domenica l’Organizzazione ha dichiarato l’epidemia di ebola un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. “Sono stati segnalati decessi tra gli operatori sanitari, il che indica una trasmissione associata all’assistenza sanitaria”, ha aggiunto il direttore generale. NO RESALE, NO ARCHIVE