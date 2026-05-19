Maldive, al via il recupero dei corpi degli italiani: le autorità locali raccontano come si svolge l'operazione

Il portavoce della presidenza delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef, spiega i diversi passaggi delle complicate operazione di recupero dei corpi dei sub italiani, morti in una grotta a 60 metri sotto il livello del mare. Due dei quattro cadaveri che si trovavano ancora in fondo all’oceano sono stati recuperati oggi e domani si procederà con gli ultimi due. Gli esperti finlandesi, spiega il portavoce, “si immergeranno alla profondità massima, recupereranno due dei corpi e li consegneranno alla nostra guardia costiera locale a circa 30 metri” di profondità. “A quel punto – continua – la squadra della Guardia Costiera li porterà quasi in superficie, a circa sette metri, e i sommozzatori della polizia li porteranno poi in superficie”.