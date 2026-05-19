Corea del Nord-Corea del Sud, sfida storica nella Champions femminile asiatica

Clima disteso ma attenzione altissima a Suwon, in Corea del Sud, dove tutto è pronto per una sfida destinata a entrare nella storia del calcio asiatico. Il Naegohyang Women’s FC della Corea del Nord e il Suwon FC Women si affronteranno infatti nella semifinale della AFC Women’s Champions League. Si tratta della prima partita tra squadre femminili delle due Coree disputata sul territorio sudcoreano, un evento che ha attirato grande attenzione mediatica e simbolica.

Le giocatrici nordcoreane sono arrivate al campo circa due ore prima delle avversarie e durante l’allenamento sono apparse rilassate, tra sorrisi e momenti di dialogo. Nei primi quindici minuti aperti ai media, il Naegohyang FC ha lavorato soprattutto su stretching ed esercizi di passaggio. Atmosfera diversa invece per il Suwon FC Women, che si è allenato ascoltando musica K-pop e svolgendo esercizi con palline da tennis per migliorare il controllo di palla. La semifinale si giocherà mercoledì sera a Suwon. La vincente volerà in finale il 23 maggio contro una tra Melbourne City e Tokyo Verdy Beleza.