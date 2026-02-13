Olimpiadi 2026, Moioli: "Sognavo questa medaglia da anni, ho toccato il fondo e sono risalita"

E’ raggiante Michela Moioli, dopo la medaglia di bronzo nello snowboard cross delle Olimpiadi 2026 di Milano- Cortina. “E’ una medaglia che sognavano da tanti anni – ha raccontato in zona mista – soprattutto perché si gareggiava qui in Italia, in casa. Ieri pomeriggio ho fatto click, ci sono, e devo portare tutta me stessa al cancelletto di partenza. Sono veramente contenta. Se penso che due giorni fa, a quest’ora, ero in ospedale… E’ stato un percorso dal fondo alla risalita, ho avuto al fianco una squadra eccezionale che non ha smesso di crederci, quando io non ci credevo”.