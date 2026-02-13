Olimpiadi 2026, Michela Moioli in pista per lo snowboard cross – La diretta

Nuova giornata ricca di appuntamenti alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. La mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, si apre con la notizia del rientro di Rebecca Passler, la biathleta azzurra sospesa per doping. La 24enne di Brunico ha vinto il ricorso e potrà partecipare alle prossime gare dei Giochi invernali. Le punte di diamante oggi sono Davide Ghiotto nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, Tommaso Giacomel nel biathlon e Michela Moioli, impegnata nello snowboard cross. La 30enne bergamasca purtroppo non è al meglio a causa della caduta riportata in allenamento.
Brock Nelson ha segnato due gol, quattro compagni di squadra hanno fornito due assist a testa e gli Stati Uniti hanno aperto le Olimpiadi di Milano-Cortina superando la Lettonia per 5-1, in una dimostrazione di dominio di alcuni dei migliori giocatori della NHL. Gli americani hanno tenuto il disco per lunghi tratti e non hanno quasi mai concesso il passaggio agli avversari. Connor Hellebuyck ha dovuto effettuare solo 17 parate. Esordio vincente anche per l’altra grande favorita per la medaglia d’oro, il Canada, che ha battuto la Repubblica Ceca per 5-0, dimostrando di essere in gran forma fin dalla sua prima partita. Nelle altre gare di ieri la Svizzera ha superato la Francia per 4-0 e la Germania ha battuto la Danimarca per 3-1.
Sesto tempo per Michela Moioli nella prima manche di qualificazione dello snowboard cross. La 30enne bergamasca sta gareggiando sulla pista di Livigno nonostante una caduta rimediata in allenamento. In corsa anche le azzurre Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai.
“Sono Giochi magici”. Non usa mezze misure il presidente del Cio Kirsty Coventry commentando al Main Media Center di Milano le prime giornate di gara ai Giochi Invernali di Milano Cortina. “I giochi diffusi constano di diverse criticità ma il feedback è stato fin qui positivo da tutti i partecipanti ai Giochi. I volontari stanno facendo un lavoro straordinario con le persone che possono comunicare tra di loro e non ci sono lamentele”, ha aggiunto.
“Gli atleti stanno apprezzando molto le sedi di gara iconiche, i campi di gioco sono eccellenti. Il comitato organizzatore ha fatto in modo che le esperienze per gli atleti siano le stesse ovunque. Tutti gli atleti hanno la stessa possibilità di partecipare a tutte le parti dei Giochi, come avete visto nella cerimonia di apertura”, ha detto Coventry che ha raccontato di essere stata ieri a Cortina. “Ci sono andata in auto con i miei collaboratori, non il massimo del confort ma è andata bene. Gli spettatori poi sono contentissimi, ieri ho visto a Cortina tante famiglie e si può toccare con mano e apprezzare lo spirito dei Giochi. C’era una energia positiva che emanavano”, ha concluso.
“Ha aderito a quello che crede, ma purtroppo non possiamo cambiare le regole. Il campo di gioco e il Villaggio devono essere spazi sicuri per gli atleti, non possono esserci messaggi. L’ho ringraziato per avermi parlato, lo apprezzo moltissimo”. Lo ha detto il presidente del Cio Kirsty Coventry commentando al Main Media Center di Milano la squalifica di Vladyslav Heraskevych, lo skeletonista che voleva gareggiare con un caso con sopra raffigurati gli atleti ucraini morti in guerra.
“Con Vladyslav e con il padre abbiamo parlato in modo molto rispettoso, abbiamo parlato come atleti ed è stato importantissimo sia per me che per lui. Sono rimasta molto commossa”, ha aggiunto. “Se non ci fossero queste regole, chi non fa parte della famiglia sportiva potrebbe fare pressioni sugli atleti, per cui abbiamo pensato a spazi sicuri per gli atleti in cui questi possano gareggiare e basta. Fare ciò per cui hanno faticato e si sono sacrificati così tanto, per essere ambasciatori del loro sport. Ecco perchè abbiamo queste regole, molto chiare. Ci sono poi spazi in cui gli atleti possono esprimersi liberamente e anche questo è avvenuto”, ha detto Coventry.
La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria, scattata dopo una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.