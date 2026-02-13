Olimpiadi 2026, Michela Moioli in pista per lo snowboard cross – La diretta

Nuova giornata ricca di appuntamenti alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. La mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, si apre con la notizia del rientro di Rebecca Passler, la biathleta azzurra sospesa per doping. La 24enne di Brunico ha vinto il ricorso e potrà partecipare alle prossime gare dei Giochi invernali. Le punte di diamante oggi sono Davide Ghiotto nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, Tommaso Giacomel nel biathlon e Michela Moioli, impegnata nello snowboard cross. La 30enne bergamasca purtroppo non è al meglio a causa della caduta riportata in allenamento.

IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI 2026

IL PROGRAMMA DI OGGI 13 FEBBRAIO

HERE WE GO! 🔥



Giorno 7 dei Giochi Olimpici!

🥇🥈🥉 Ecco le medaglie in palio oggi:

___



Day 7 of the Olympic Games!

🥇🥈🥉 Here are the medal events scheduled for today:



11:45 | Cross-Country Skiing | Men's 10km Interval Start Free

14:00 | Biathlon | Men's 10km Sprint

14:41 |… pic.twitter.com/MKxvmdCrM5 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 13, 2026