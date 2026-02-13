Emergenza maltempo nel Cosentino, una macchina bloccata nell’acqua e lungomare allagato

Prosegue l’attività del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza, impegnato nell’emergenza maltempo che sta interessando l’intero territorio. Situazione critica sulla costa Tirrenica calabrese: il lungomare di Diamante e Grisolia allagato e chiuso al traffico. Una macchina bloccata nell’acqua. Oltre 130 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco su tutto il territorio. Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel Cosentino a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate.