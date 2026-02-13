Maltempo a Cosenza, esondati due fiumi: alcune famiglie isolate

Piogge intense e forti raffiche di vento hanno creato danni anche in Sicilia e Sardegna

Due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio di Cosenza a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate. Il Busento ha iniziato a uscire dagli argini questa notte intorno alle 3 e mezza, allagando alcuni esercizi commerciali. Il livello del fiume è monitorato costantemente dalle autorità competenti.

Situazione critica anche in Sicilia e Sardegna

Situazione difficile anche in Sicilia, a Palermo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 132 interventi nelle ultime 24 ore a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento. Restano ancora circa trenta richieste in attesa di essere evase. In Sardegna, invece, sono circa 500 le operazioni dei soccorsi. Piogge intense e vento hanno colpito inizialmente la provincia di Nuoro, per poi estendersi a Sassari, Cagliari e Oristano. Particolarmente critica la situazione a Villasimius, dove si concentra un alto numero di segnalazioni per impianti fotovoltaici e condizionatori divelti dal vento, oltre a diversi alberi caduti che ostacolano la viabilità.

Nel Nuorese diverse strade provinciali sono state chiuse per alberi sulla carreggiata, mentre a Bari Sardo sono state evacuate in via precauzionale due famiglie e due attività commerciali a causa di un albero pericolante. Nell’Oristanese la zona più colpita è quella servita dal distaccamento di Abbasanta. Segnalati infine disagi alle comunicazioni telefoniche a Lanusei e Villasimius per il danneggiamento di alcune celle.