California, barca travolta dalle onde a Santa Cruz: il video dell'incidente

Un uomo, Vince Tuzzi, stava riprendendo dei surfisti che cavalcavano le onde al largo della costa di Santa Cruz, in California, quando sabato una barca è apparsa in mezzo a loro. Superando surfisti e grandi onde, la barca è stata inghiottita dall’acqua, sbattuta su un fianco e si è capovolta. Si possono sentire diverse persone gridare nel video mentre le onde travolgono la barca. Le stazioni televisive locali hanno poi riferito che le 6 persone a bordo della barca sono state tutte salvate, mentre le unità di emergenza e i bagnini di Santa Cruz sono intervenuti sulla barca.