Vertice Ue su competitività, le immagini del pre-summit guidato da Italia, Germania e Belgio

(LaPresse) È iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, in vista del vertice informale dei leader Ue che si terrà nel castello belga di Alden Biesen. Il pre-summit si svolge in un hotel nei pressi del castello, dove in mattinata prenderà il via il ritiro informale dei capi di Stato e di governo. All’incontro partecipano circa venti Paesi, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Presente anche il presidente francese Emmanuel Macron. L’evento anticipa il vertice Ue sulla Competitività, un appuntamento chiave per discutere strategie comuni e misure per rafforzare la competitività europea in un contesto economico globale sempre più sfidante.