Ucraina, Zelensky: "La Russia vuole espandere la sua guerra anche ad altri Paesi"

Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare pretesti per prolungare la guerra in Ucraina e ha avvertito che Mosca potrebbe prepararsi a espandere le proprie attività militari ad altri paesi. Nel suo discorso quotidiano, il presidente ucraino ha affermato che Vladimir Putin continua a evitare i negoziati di pace e non mostra alcuna reale volontà di porre fine al conflitto.

“È chiaro che i russi non si stanno preparando a porre fine alla guerra, almeno non in questo momento“, ha detto Zelensky, che ha specificato che Washington condivide la valutazione dell’Ucraina sulle intenzioni di Mosca. Il leader di Kiev ha inoltre avvertito che i rapporti dei servizi segreti suggeriscono che la Russia potrebbe stare pianificando di estendere le proprie attività militari oltre i confini dell’Ucraina, prendendo potenzialmente di mira altri paesi o regioni. Zelensky ha quindi invocato una più stretta cooperazione con i partner internazionali per rafforzare le difese collettive e adottare quelle che ha definito “misure difensive preventive“. “È proprio per questo che stiamo discutendo sanzioni più severe con i nostri partner ed è proprio per questo che stiamo proponendo l’iniziativa ‘Drone Deal’“, ha aggiunto. Drone Deal è un quadro di cooperazione internazionale lanciato dall’Ucraina per approfondire i partenariati globali nel settore della difesa e dell’industria.