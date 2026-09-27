Cile, a Santiago "Mille aquiloni per la Palestina": decine di persone solidali con Gaza

Sabato centinaia di persone hanno partecipato all’evento “1.000 aquiloni per la Palestina” a Santiago, in Cile, facendo volare aquiloni tradizionali cileni come simbolo di solidarietà con i bambini di Gaza.

I partecipanti hanno fatto volare aquiloni, molti dei quali con i colori della bandiera palestinese, mentre altri hanno realizzato e decorato i propri. Gli organizzatori hanno affermato che l’iniziativa mirava a esprimere solidarietà ai bambini palestinesi e a difendere il loro diritto al gioco.

Poco più di un mese fa, infatti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno minacciato di intensificare gli attacchi su Gaza a meno che Hamas non avesse garantito che droni, palloncini e aquiloni smettessero di volare verso Israele. L’avvertimento è arrivato dopo che diversi aquiloni sono stati rinvenuti in un kibbutz vicino a Gaza, sebbene non vi fossero armi o materiali pericolosi attaccati ad essi.

Aquiloni, palloncini e droni, un tempo una vista comune nei cieli di Gaza, sono in gran parte scomparsi in seguito all’avvertimento israeliano.