Indonesia, prorogate di 7 giorni le ricerche dei dispersi del traghetto ribaltato

L’Indonesia ha prorogato di altri sette giorni le operazioni di ricerca per ritrovare le 71 persone ancora disperse dopo il ribaltamento di un traghetto nel Mare di Giava avvenuto due settimane fa. Il bilancio delle vittime è salito a 64, secondo quanto riferito dalle autorità.

Il “Virgo Transport 8” trasportava 213 passeggeri e 30 membri dell’equipaggio quando ha perso il contatto con l’operatore dopo essere partito da Surabaya diretto verso l’isola del Borneo. Sono state salvate solo 108 persone.

La proroga è stata decisa mentre le squadre di soccorso continuavano a recuperare i corpi dal relitto.

Venerdì le squadre di soccorso hanno recuperato quattro cadaveri dall’interno dell’imbarcazione sommersa, mentre altri sette sono stati rinvenuti lungo le coste vicine.

Le ricerche proseguiranno per un’altra settimana e saranno valutate ogni tre giorni per determinare se le operazioni debbano continuare.