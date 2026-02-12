Ue, oggi il vertice su competitività: al via pre-summit guidato da Meloni-Merz e De Wever

Al castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Belgio va in scena oggi, 12 febbraio, il vertice informale Ue sulla competitività. L’obiettivo è quello arrivare al Consiglio europeo formale del 19 e 20 marzo con una roadmap precisa da approvare per riformare il mercato unico fino al 2028, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. A guidare le danze per ora è il duo italo-tedesco di Friedrich Merz e Giorgia Meloni, che riunirà la maggior parte dei leader europei in un prevertice attorno ad alcuni punti. I due leader, assieme al premier belga Bart de Wever, dei conservatori europei anche lui, chiedono una maggiore semplificazione normativa per ridurre gli oneri amministrativi che frenano crescita, innovazione e competitività delle imprese. Dall’altro lato c’è la linea del presidente francese, Emmanuel Macron, offuscato dal cono d’ombra proiettato da Roma e Berlino. Il capo dell’Eliseo insiste sul ‘buy European’ e sul prestito comune per gli investimenti richiesti da Draghi, da finanziare con gli eurobond.
“Non abbiamo affrontato in questa riunione” con i leader affini prima del vertice “il tema degli eurobond, anche perché la riunione era di insediamento e la partecipazione è stata talmente ampia che rischiavamo davvero di fare tardi al Consiglio, non era quello che volevamo fare”. Su questo “non c’è stata una discussione, ma ci sarà oggi. Presumo che anche la questione degli eurobond possa essere affrontata oggi”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.”Continueremo a lavorare: l’obiettivo che noi ci diamo non è solamente quello di vederci prima dei Consigli europei, ma di lavorare tutto il tempo che c’è tra un Consiglio europeo e l’altro per arrivare con soluzioni concrete. Io vorrei che il gruppo di lavoro proponesse per il prossimo Consiglio 3 cose concrete da fare. La prima è sui prezzi dell’energia”, precisa.
Con il presidente francese Emmanuel Macron, “siamo d’accordo su diverse questioni, come quasi sempre”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, arrivando al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio, e parlando ai media insieme a Macron. “Vogliamo rendere l’Unione Europea più veloce e migliorarla. In particolare, vogliamo avere un’industria competitiva in Europa. Ci sono diversi temi e abbiamo invitato Enrico Letta e Mario Draghi per discutere di competitività e del mercato unico europeo. Sono felice che Emmanuel Macron ed io siamo, come quasi sempre, d’accordo su queste questioni”, ha affermato Merz, spiegando che “nelle prossime settimane parleremo anche del finanziamento dell’Unione europea, ma oggi parleremo soprattutto di questi temi. Oggi non prenderemo decisioni, ma prepareremo le decisioni da adottare nelle prossime settimane, in occasione del Consiglio europeo”.
“I temi della competitività sono molti. Personalmente, e a nome dell’Italia, mi sono concentrato e mi concentrerò soprattutto sulla questione dei prezzi dell’energia. Su questo chiaramente ci sono delle dinamiche e delle risposte che servono a livello nazionale. La prossima settimana noi porteremo in Consiglio dei Ministri una misura molto articolata sul tema dei prezzi dell’energia, ma sono anche europei”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.”Se noi non rimuoviamo i problemi che esistono anche a livello europeo, non saremo in grado di dare una risposta sul tema più serio che mette a repentaglio la competitività delle nostre imprese, che è il tema dei costi dell’energia”, precisa.”Dobbiamo partire da una profonda revisione del sistema degli ETS e particolarmente dal freno alla speculazione finanziaria che c’è intorno al sistema e poi il CBAM e tante altre cose che sono molto tecniche. Dopodiché chiaramente c’è la questione del mercato unico, c’è la questione della semplificazione, lettera scritta da Italia e Germania ha offerto molti strumenti per semplificare e per farlo velocemente. C’è la questione dell’automotive, su cui l’Italia è stata in prima linea dall’inizio e l’obiettivo è sempre quello dell’applicazione seria del principio di neutralità tecnologica”, ribadisce la premier.
A margine dell’inconto informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, ha ospitato l’incontro inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale dedicato temi della competitività europea. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.Insieme a Italia, Germania, Belgio e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia e Ungheria.La discussione dei Leader si è concentrata intorno alle tre priorità delineate nel documento orientativo predisposto da Italia, Germania e Belgio: completamento del Mercato Unico; semplificazione regolatoria e riduzione dei prezzi dell’energia; politica commerciale ambiziosa e pragmatica.Particolare attenzione è stata riservata alle iniziative necessarie al rilancio industriale dell’Europa, a partire da una rapida revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni (ETS e CBAM), così come sulla necessità di assicurare un rapido e fedele seguito alle priorità politiche indicate dal Consiglio Europeo.I leader hanno concordato di rivedersi già a margine del Consiglio europeo di marzo per mantenere alta l’attenzione sui temi della competitività e contribuire alle definizione di obiettivi concreti e scadenze precise.
“C’è sicuramente un motore franco-tedesco-italiano in questo momento, c’è sicuramente una convergenza col cancelliere Merz su molti temi. Stiamo rafforzando la nostra cooperazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa, diciamo, contro qualcun altro, escludendo qualcun altro. La Francia partecipa al tavolo sulla competitività che abbiamo promosso, ed è un bene perché chiaramente è un paese molto importante per discutere di queste materie”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.”Io non vedo mai la politica così, ma sicuramente in questa fase c’è un rilancio nelle relazioni e nella capacità che Italia e Germania stanno avendo di coordinare le proprie posizioni. Su questo chiaramente il ruolo del cancelliere Merz è stato molto positivo, è molto positivo e sono grato a Friedrich perché stiamo facendo un bel lavoro insieme”, aggiunge.
“Non credo che esista una figura” come quella di un inviato speciale Ue per la competitività “ma sicuramente sicuramente sia Draghi sia Letta stanno fornendo un contributo molto importante. Si parte dai loro rapporti e penso che siamo stati entrambi preziosi”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.
“C’è il tema del commercio internazionale sul quale noi continuiamo a essere molto aperti, a patto ovviamente che ci sia reciprocità. Quindi l’Unione europea deve scegliere, perché se la sua strategia è quella di aprire ad accordi di libero scambio, e l’Italia su questo è d’accordo, allora deve anche sapere che non può continuare a iper regolamentare, perché noi non possiamo fare accordi di libero scambio con sistemi che non hanno neanche lontanamente le norme che noi imponiamo ai nostri produttori”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio. “Quindi, da una parte serve semplificare, serve deregolamentare, e dall’altra questo rende ovviamente effettivamente positivo aprirsi agli altri mercati”, aggiunge. “La sfida – rimarca – in buona sostanza è capire se l’Unione Europea può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività, perché non c’è più tempo da perdere se vuole tornare a pensare in grande come noi speriamo”.
“Siamo chiamati a discussione franca sui temi della competitività europea in vista del Consiglio Europeo di marzo, che vorremmo fosse molto concreto nel dare risposte ai nostri sistemi produttivi. Partiamo oggi per quella discussione dai rapporti che conoscete di Mario Draghi e di Enrico Letta. Stiamo lavorando per arrivarci, per arrivare al Consiglio Europeo di marzo più preparati possibile, ragione per la quale l’Italia insieme Con la Germania e il Belgio, promosso, come sapete, oggi un tavolo di paesi like-minded, cioè di paesi che sono d’accordo sull’urgenza di dare risposte alla competitività europea nei nostri settori produttivi”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.”Una riunione che è stata molto partecipata, dimostrazione chiaramente di una sensibilità che è ampia sul tema e di un ruolo che l’Italia può giocare in una fase particolarmente importante, particolarmente delicata”, rimarca la premier.
Qual è la via più semplice per l’Europa? “Primo, fermare la guerra. La guerra fa male agli affari. Cercare la pace. Secondo, non inviare soldi a qualcun altro se ne hai bisogno per la tua competitività. Quindi non inviare soldi all’Ucraina. Terzo, ridurre e abbassare il più possibile il prezzo dell’energia. È semplicissimo”. Lo dice il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.
“Parleremo di competitività e, naturalmente, questa è la base di tutto perché, in termini geopolitici, se si vuole essere una potenza geopolitica, o si è una forte potenza economica o una forte potenza militare. Siamo una forte potenza economica, ma dobbiamo essere più forti, questo è certo. Quindi dobbiamo lavorare sui nostri processi di semplificazione, dobbiamo lavorare su tutto ciò che aiuta le nostre aziende”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio.
“Credo che oggi la discussione sul mercato unico, sulla nostra competitività, sia in realtà una questione di sicurezza nazionale. Credo che geopoliticamente l’Europa sia ancora vulnerabile, e questo a causa delle dipendenze, delle dipendenze critiche, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime”. Lo dice il presidente della Lituania Gitanas Nauseda arrivando al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio. “Il mio Paese è stato il primo a smettere di acquistare risorse energetiche russe pochi mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Questo grazie al nostro forte impegno politico e alle azioni concrete intraprese per ridurre questa dipendenza. Credo che a livello europeo possiamo fare lo stesso”, aggiunge.
A quanto si apprende, è iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, prima del vertice informale dei leader Ue sulla Competitività nel castello belga di Alden Biesen.
Il pre summit si tiene in un hotel nelle vicinanze del castello di Alden Biesen, dove in mattinata inizierà il ritiro informale dei leader e dovrebbe durare circa 45 minuti. Presenti circa venti Paesi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Arrivato anche il presidente francese Emmanuel Macron.
“Come abbiamo fatto l’anno scorso per la difesa, il 2026 sarà l’Anno della competitività dell’economia europea”. Lo afferma il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al suo arrivo al ritiro dei leader Ue sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in Belgio. “Abbiamo una chiara priorità: rafforzare la crescita economica in Europa, essenziale per la nostra prosperità, creare posti di lavoro positivi e sostenere il nostro modello economico e sociale. Quattro priorità principali: prima di tutto, dobbiamo approfondire e completare il nostro mercato unico – spiega -. Dobbiamo rimuovere le barriere interne e anche quelle burocratiche. Seconda priorità, dobbiamo far crescere le nostre aziende. Per questo, abbiamo bisogno di mercati dei capitali unificati e dinamici per sostenere le nostre PMI, le nostre startup, per crescere, investire nell’innovazione e modernizzare la nostra economia”. “In secondo luogo, dobbiamo far crescere anche le nostre grandi aziende, perché abbiamo bisogno di aziende forti per competere sul mercato globale. Terza priorità, nel contesto geoeconomico, dobbiamo continuare la nostra politica commerciale molto proattiva e proteggere le nostre aziende dalla concorrenza sleale e dalla coercizione economica, consentendo loro di continuare a lavorare, e affrontare la questione dei costi energetici. E infine, dobbiamo investire di più e meglio”, illustra. “Naturalmente, investimenti pubblici e privati. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, avremo l’opportunità di discutere, più avanti quest’anno, del prossimo bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Oggi, la nostra priorità è sbloccare gli investimenti privati, mobilitare i nostri risparmi per investire nelle nostre aziende e creare un ecosistema più dinamico e dinamico per gli investimenti”, conclude.