Ue, oggi il vertice su competitività: al via pre-summit guidato da Meloni-Merz e De Wever

Al castello di Alden Biesen, non lontano da Maastricht, in Belgio va in scena oggi, 12 febbraio, il vertice informale Ue sulla competitività. L’obiettivo è quello arrivare al Consiglio europeo formale del 19 e 20 marzo con una roadmap precisa da approvare per riformare il mercato unico fino al 2028, ha spiegato ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. A guidare le danze per ora è il duo italo-tedesco di Friedrich Merz e Giorgia Meloni, che riunirà la maggior parte dei leader europei in un prevertice attorno ad alcuni punti. I due leader, assieme al premier belga Bart de Wever, dei conservatori europei anche lui, chiedono una maggiore semplificazione normativa per ridurre gli oneri amministrativi che frenano crescita, innovazione e competitività delle imprese. Dall’altro lato c’è la linea del presidente francese, Emmanuel Macron, offuscato dal cono d’ombra proiettato da Roma e Berlino. Il capo dell’Eliseo insiste sul ‘buy European’ e sul prestito comune per gli investimenti richiesti da Draghi, da finanziare con gli eurobond.

Oggi vertice informale Ue al Castello di Alden Biesen Inizio diretta: 12/02/26 09:50 Fine diretta: 12/02/26 23:20