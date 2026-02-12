Usa, la Camera boccia i dazi di Trump sul Canada: voto bipartisan e scontro interno

(LaPresse) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per respingere i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, in un raro segnale di critica all’agenda della Casa Bianca. Il voto, tuttavia, non annullerebbe automaticamente le tariffe: per farlo sarebbe necessario il sostegno dello stesso Trump, una possibilità considerata altamente improbabile. Il presidente ha reagito quasi immediatamente, esprimendo disappunto e lanciando un avvertimento politico a chi si fosse opposto alla sua strategia commerciale. Trump difende l’uso dei dazi come strumento per costringere i partner commerciali degli Stati Uniti a sedersi al tavolo delle trattative. Il voto arriva in un momento di crescente pressione interna: legislatori e imprese coinvolte nelle guerre commerciali stanno infatti subendo le conseguenze dei prezzi elevati che ricadono sugli elettori. Il presidente della Camera, Mike Johnson, aveva tentato di bloccare la votazione, ma la sua strategia è fallita. Diversi repubblicani si sono schierati con i democratici a favore della risoluzione, segnando una spaccatura all’interno del partito. Il provvedimento ora passerà al Senato, dove sarà discusso e votato nel prossimo passaggio legislativo.