Usa, voto bipartisan della Camera per la revoca dei dazi di Trump sul Canada

La Camera ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, con i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership repubblicana. Il risultato, 219 a 211, è stato tra le prime volte in cui la Camera, controllata dai Repubblicani, ha affrontato il presidente su una politica chiave. La risoluzione mira a porre fine all’emergenza nazionale dichiarata da Trump per imporre i dazi, sebbene l’effettiva revoca della politica richiederebbe il sostegno dello stesso Trump. La risoluzione passerà ora al Senato.