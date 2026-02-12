La Camera ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, con i Repubblicani che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership repubblicana. Il risultato, 219 a 211, è stato tra le prime volte in cui la Camera, controllata dai Repubblicani, ha affrontato il presidente su una politica chiave. La risoluzione mira a porre fine all’emergenza nazionale dichiarata da Trump per imporre i dazi, sebbene l’effettiva revoca della politica richiederebbe il sostegno dello stesso Trump. La risoluzione passerà ora al Senato.
Usa, voto bipartisan della Camera per la revoca dei dazi di Trump sul Canada
