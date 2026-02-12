Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 12 febbraio 2026

Ultima ora

Ue, Meloni: “Motore italo-tedesco sulla competitività, Francia al tavolo”

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) La premier Giorgia Meloni ha sottolineato, nel punto stampa prima del vertice Ue sulla competitività, che esiste un forte “motore tedesco-italiano” sui temi al centro della discussione. Secondo la presidente del Consiglio, la cooperazione bilaterale con la Germania è stata rafforzata, ma non è un’azione “contro qualcuno”, visto che anche la Francia era presente al tavolo sulla competitività. Meloni ha definito “molto positivo” il ruolo del leader tedesco Friedrich Merz, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto finora. Sul tema degli eurobond, la premier ha dichiarato di essere personalmente favorevole, ma ha ricordato che si tratta di uno dei dibattiti più divisivi in Europa, con posizioni molto contrastanti tra i Paesi membri.