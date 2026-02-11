Canada, 10 morti in una sparatoria a scuola. Il preside: "Riflettere su nostra sicurezza"

Una sparatoria in una scuola nella Columbia Britannica ha provocato la morte di dieci persone, tra cui una donna che la polizia ritiene essere l’autore dell’omicidio, mentre altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina, hanno detto martedì le autorità canadesi. La Royal Canadian Mounted Police ha affermato che più di 25 persone sono ferite, tra cui due che sono state trasportate in aereo in ospedale con ferite mortali, dopo la sparatoria alla Tumbler Ridge Secondary School. Le sparatorie nelle scuole sono rare in Canada. La città di Tumbler Ridge, che ha una popolazione di circa 2.400 persone, si trova a più di 1.000 chilometri a nord di Vancouver, vicino al confine con l’Alberta. Il sito web del governo provinciale elenca la Tumbler Ridge Secondary School con 175 studenti dai gradi 7 a 12. Il preside della Columbia Britannica David Eby ha detto ai giornalisti che gli agenti di polizia hanno raggiunto la scuola entro due minuti. Hanno trovato sette persone morte, ha detto la polizia locale in una nota, incluso un sospetto che sembrava essere morto per un “lesione autoinflitta”. Un’ottava persona è morta durante il trasporto in ospedale e altre due sono state trovate morte in una casa che le autorità ritengono collegata all’attacco. “Posso dire per me stesso, ne sono sicuro, per molti colombiani britannici, molti canadesi, che ci fa pensare alla sicurezza dei nostri figli quando vanno a scuola. Lo diamo per scontato. Vai a scuola, torni a casa sano e salvo. Ed eventi come questo ci fanno riflettere, su quella sicurezza di cui molti canadesi hanno il privilegio di godere in questo paese”, ha detto Eby.