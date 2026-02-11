Canada, donna spara in una scuola, poi si uccide: 10 morti

In Canada otto persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, e fra le vittime c’è anche una donna che secondo la polizia potrebbe essere la responsabile, mentre altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina e le autorità ritengono che questo sia un incidente collegato. Secondo quanto riferito dalla polizia, nella scuola sono state trovate morte sette persone, compresa la persona sospettata che pare si sia tolta la vita, mentre un’ottava persona è deceduta durante il trasporto in ospedale; altri due corpi sono stati rinvenuti in una casa vicina.

La Royal Canadian Mounted Police ha aggiunto che più di 25 persone sono rimaste ferite, fra cui due che sono state trasportate in elicottero all’ospedale con ferite molto gravi. La città di Tumbler Ridge, che ha una popolazione di circa 2.400 persone, si trova più di 1.000 chilometri a nord di Vancouver, vicino al confine con l’Alberta. Il sito web del governo provinciale indica che la Tumbler Ridge Secondary School, cioè l’istituto in cui è avvenuta la sparatoria, ha 175 studenti fra medie e superiori.

Gli agenti sul posto in pochi minuti

Il premier della Columbia Britannica, David Eby, ha riferito ai giornalisti che gli agenti di polizia sono arrivati nella scuola in due minuti e ha parlato di “tragedia inimmaginabile“. “So che stasera ci spinge tutti ad abbracciare i nostri figli un po’ più forte”, ha detto, “chiedo alla popolazione della British Columbia di prendersi cura stasera della popolazione di Tumbler Ridge“. Le sparatorie nelle scuole sono rare in Canada. A precedenti sparatorie il governo canadese aveva risposto con misure di controllo delle armi, fra cui un divieto recentemente ampliato su tutte le armi da fuoco che considera armi d’assalto. Quest’ultima sparatoria è la più sanguinosa nel Paese dal 2020, quando un uomo armato in Nuova Scozia uccise 13 persone e appiccò incendi che causarono altri 9 morti.

Una donna la responsabile, ignoto il movente

Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della sparatoria, ma non hanno rivelato il suo nome. Lo ha riferito ai giornalisti il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Ken Floyd, aggiungendo che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che la polizia sta ancora indagando sul legame fra le vittime e la presunta autrice della sparatoria.

Carney ‘devastato’ dalla sparatoria, salterà Conferenza Monaco

“Sono devastato dalla terribile sparatoria avvenuta oggi a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici che hanno perso i loro cari in questo orribile atto di violenza”. Così il primo ministro canadese, Mark Carney, in un post su X. Intanto il suo ufficio ha annunciato che il premier sospenderà i viaggi che aveva in programma a Halifax, in Nuova Scozia, dove mercoledì avrebbe dovuto annunciare la tanto attesa strategia industriale per la difesa, e successivamente a Monaco, in Germania, per la Conferenza sulla sicurezza.

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

“Mi unisco ai canadesi nel piangere coloro le cui vite sono state cambiate irreversibilmente oggi e nel ringraziare per il coraggio e l’altruismo i primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini. La nostra capacità di unirci nelle crisi è il meglio del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca”, ha scritto ancora Carney su X, riferendo di avere contattato il premier della Columbia Britannica, David Eby, “per esprimere le mie condoglianze” e il ministro della Pubblica Sicurezza, Gary Anandasangaree, “che sta coordinando la risposta federale”. “I nostri funzionari sono in stretto contatto con le loro controparti per garantire che la comunità riceva tutto il sostegno possibile. Il governo del Canada è al fianco di tutti i cittadini della Columbia Britannica che stanno affrontando questa terribile tragedia”, ha concluso il primo ministro Carney.