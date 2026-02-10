Olimpiadi 2026: il racconto dei soccorritori di Lindsey Vonn, dopo la spaventosa caduta nella libera a Cortina

(LaPresse) Il tentativo di Lindsey Vonn di vincere la discesa libera alle Olimpiadi invernali all’età di 41 anni, con un ginocchio destro ricostruito e quello sinistro con il crociato rotto, si è concluso domenica con una spaventosa caduta sulla pista di Cortina che le ha provocato una frattura alla gamba e l’ha costretta a essere trasportata in elicottero in ospedale per la seconda volta in pochi giorni, dopo l’incidente a Crans-Montana. “L’abbiamo vista cadere e siamo stati immediatamente allertati”, ha detto il pilota dell’elicottero di soccorso Roberto Cit all’Associated Press. “Siamo decollati immediatamente dall’eliporto dove eravamo in standby con l’elicottero”. L’equipaggio ha dovuto calare il verricello da oltre 80 metri, per evitare di danneggiare la pista da sci. Le condizioni erano ulteriormente complicate dai venti trasversali e dalla vicinanza dei cavi degli impianti di risalita. L’operatrice del verricello Annalisa Raffin ha detto di non sapere che la sciatrice ferita che stavano soccorrendo fosse Vonn.