Olimpiadi 2026, Gios: “Oro staffetta mista short track frutto di un lavoro di squadra”

(LaPresse) Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, non ha nascosto la sua emozione subito dopo l’oro della staffetta mista di short track ai Giochi di Milano Cortina. Parlando da Casa Italia a Cortina, Gios ha elogiato il lavoro di squadra che ha portato alla storica vittoria alle Olimpiadi, sottolineando il grande lavoro di un gruppo di sei atleti che hanno dato vita a una prestazione straordinaria. “È una medaglia strepitosa, il risultato arriva dal lavoro di squadra che dura da lontano”, ha dichiarato Gios, ricordando come gli atleti abbiano dominato la semifinale e la finale. “Sighel ha finito la gara in retromarcia con un vantaggio incredibile”, ha aggiunto, evidenziando l’eccezionale performance di uno dei protagonisti. Il presidente ha poi messo in evidenza la forza del collettivo: “Abbiamo una squadra straordinaria, con tecnici che lavorano su questo progetto da cinque anni. I risultati sono arrivati grazie all’impegno di tutti”. Non solo Arianna Fontana, che ha contribuito in modo decisivo, ma anche gli altri atleti, come Sighel, che Gios ha definito “un fenomeno straordinario”. “Fermarci a parlare dei singoli è riduttivo”, ha concluso il presidente della Federghiaccio. “Questa è una vittoria di squadra“.