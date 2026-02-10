Colombia, strade come fiumi per le inondazioni nel nord del Paese

(LaPresse) Nel nord della Colombia è emergenza inondazioni dopo le forti piogge che hanno colpito il Paese nei giorni scorsi. Strade come fiumi, case completamente allagate e residenti costretti alla fuga. Nella città di Montería l’acqua arriva alle ginocchia degli abitanti, costretti a spostarsi a bordo di barche o materassi di fortuna. Sono almeno 69mila le famiglie che stanno affrontando le pesanti difficoltà causate dalle inondazioni, che stanno avendo inevitabili ripercussioni anche sull’agricoltura e l’allevamento. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nei dipartimenti di Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena, Chocó e Córdoba, dove la protezione civile ha inviato dieci tonnellate di aiuti umanitari con un volo dell’aeronautica militare colombiana.