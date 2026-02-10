ArcelorMittal investe nella decarbonizzazione: nuovo forno elettrico in Francia

(LaPresse) ArcelorMittal annuncia un importante investimento nella decarbonizzazione della produzione siderurgica con la costruzione di un forno elettrico nel suo sito di Mardyck, in Francia. Il nuovo impianto consentirà di produrre acciaio senza l’utilizzo del carbone, una delle principali fonti di emissioni di CO₂ nel settore. L’annuncio è arrivato durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron allo stabilimento, parte del complesso industriale di Dunkerque. Secondo l’Eliseo, gli impianti di ArcelorMittal rappresentano circa la metà del peso dell’industria siderurgica francese e rientrano tra i 50 siti industriali con le maggiori emissioni di gas serra nel Paese. Nel suo intervento al termine della visita, Macron ha parlato di una “vera e propria trasformazione” avviata negli ultimi anni, grazie anche al ritorno all’utilizzo di energia decarbonizzata. “C’è un futuro industriale per la regione, per la Francia e per l’Europa”, ha sottolineato il presidente. Dunkerque, che dal 2017 è diventata un simbolo della reindustrializzazione francese, ospita oltre 460 aziende industriali e concentra il 22% dell’occupazione regionale nel settore. L’area è inoltre considerata una piattaforma energetica di rilevanza europea, esempio dei progressi compiuti nelle politiche di decarbonizzazione industriale.