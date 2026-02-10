Andrea Pucci, Sala: “Quel linguaggio non rappresenta gli italiani a cena”

(LaPresse) Le polemiche nate attorno al comico Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo dopo le critiche sul livello della sua comicità, arrivano anche a Milano. La città che due anni fa gli ha conferito l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza civica, entra nel dibattito attraverso le parole del sindaco Giuseppe Sala. Interpellato sull’argomento, Sala ha ridimensionato la centralità della vicenda, spiegando come non rientri tra le sue priorità. Il sindaco ha però commentato alcune prese di posizione provenienti dall’area di destra, secondo cui il linguaggio e lo stile di Pucci rappresenterebbero il modo di esprimersi degli italiani a tavola, una tesi sostenuta anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista. Sala ha respinto questa lettura, rivendicando una posizione non moralistica ma sottolineando come, nella sua esperienza personale, quel tipo di linguaggio non possa essere considerato rappresentativo della normalità delle conversazioni familiari.