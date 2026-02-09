Siria, aperta la fiera del libro a Damasco, la prima dopo la caduta di Assad: centinaia i visitatori

(LaPresse) La fiera del libro di Damasco, capitale della Siria, ha aperto i battenti per la prima volta sotto le nuove autorità, dopo la destituzione di Bashar Assad nel dicembre 2024. Moltissime le persone che hanno visitato le varie sezioni della fiera, che ha aperto al pubblico venerdì e resterà aperta fino al 16 febbraio.

Il direttore della fiera del libro, Saad Naasan, ha affermato che l’edizione di quest’anno è stata eccezionale e ha aggiunto che vi hanno partecipato circa 500 editori provenienti dalla Siria e da 35 paesi. Per la prima volta nella sua storia, alla fiera era presente un’ala curda.