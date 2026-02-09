Milano Cortina, Tomba: "Vonn non doveva andare a Crans Montana"

“Grande inizio, io e Deborah abbiamo acceso questa Olimpiade. L’ingresso allo Stadio anche quello di 20 anni fa non era male se vi ricordate a Torino. Meteo perfetto per queste gare, già tre medaglie l’argento e due bronzi, aspettiamo le prossime”. Così Alberto Tomba, ospite a Casa Italia a Cortina. E sulla battuta fatta a Sofia Goggia al termine della discesa libera olimpica femminile in cui l’azzurra ha vinto una medaglia di bronzo: “Tutti scrivono delle vittorie, invece il gossip all’Olimpiade piace di più. Ho detto ‘carino questo bronzo’, invece è venuto fuori che avrei detto ‘io ho solo oro”. “Lindsey Vonn “secondo me doveva lasciar stare Crans Montana, ha avuto l’infortunio, viene qua, è ovvio che si aspettavano il risultato”, dice. “Peccato perché lei si è preparata, è tornata dopo 5 anni per questa Olimpiade – ha proseguito -. Aspettiamo le prossime gare, anche Brignone è in forma. Se mi aspettavo un recupero del genere? No, lei è proprio forte. Ha fatto la tattica giusta, in discesa un attimo e sei finito”.