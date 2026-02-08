Attentato a generale Alekseyev in Russia, un arresto a Dubai: le immagini dei sospettati

Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha riferito di aver arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere l’alto funzionario del ministero della Difesa russo, il generale Vladimir Alekseyev, e un presunto complice. Secondo l’Fsb, si tratterebbe del cittadino russo Lyubomir Korba, nato nel 1960, fermato a Dubai e ora estradato. Una presunta complice dell’uomo armato è fuggita in Ucraina, ha riferito il servizio di sicurezza russo alla Tass. Alekseyev è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito più volte in un condominio nella zona nord-occidentale di Mosca. Il Servizio federale di sicurezza (FSB) ha diffuso le immagini che mostrano un uomo scortato da un aereo a un veicolo, insieme a filmati delle telecamere a circuito chiuso che presumibilmente ritraggono i sospetti nel condominio dove Alekseyev è stato colpito. La sparatoria è avvenuta il giorno dopo che i negoziatori russi, ucraini e statunitensi avevano concluso due giorni di colloqui ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: a guidare la delegazione di Mosca c’era il capo di Alekseyev, l’ammiraglio Igor Kostyukov, capo dell’intelligence militare.