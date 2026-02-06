Attentato a Mosca: ferito Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence russa

Un individuo non ancora identificato gli ha sparato più volte ed è fuggito

Il generale del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo gli inquirenti, in un edificio residenziale della Capitale, un individuo non ancora identificato ha sparato all’uomo più volte ed è fuggito. “La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha detto Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo russo che ha aperto un’indagine. Investigatori ed esperti forensi stanno lavorando sulla scena del crimine, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e interrogando testimoni oculari.

Alekseyev dal 2011 è vice capo dell’intelligence militare russa. Diversi alti ufficiali sono stati assassinati in attacchi che Mosca ha attribuito all’Ucraina. L’attentato è avvenuto il giorno dopo la conclusione di due giorni di colloqui tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi ad Abu Dhabi. La delegazione del Cremlino era guidata dal capo dell’intelligence militare, l’ammiraglio Igor Kostyukov.

Lavrov contro Kiev dopo l’attentato a Alekseyev: “Ostacola i negoziati”

Secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, l’attacco terroristico “è un’ulteriore conferma che il regime di Zelensky continua la sua serie di provocazioni volte a destabilizzare il processo negoziale“, ha affermato in una conferenza stampa, come riporta Tass.

Il ministro ha aggiunto che le autorità di Kiev “sono pronte a prendere qualsiasi misura per convincere i loro sponsor occidentali a tenere il passo con gli Stati Uniti nei loro sforzi per impedirgli di raggiungere un accordo equo”. Lavrov, tuttavia, non ha voluto prevedere come questo tentativo di assassinio potrebbe influire sui futuri negoziati. “Non è una mia responsabilità; spetta alla leadership del nostro Paese decidere”, ha sottolineato.