Video razzista su Obama, Trump: "Non mi scuso, non l'avevo visto tutto"

Donald Trump non intende scusarsi per il video razzista, pubblicato sul suo account social Truth, nel quale l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la first lady Michelle Obama vengono rappresentati come scimmie. Un funzionario della Casa Bianca avrebbe accusato un membro dello staff di aver pubblicato erroneamente le immagini, rimaste online per circa 12 ore. Il caso ha scatenato indignazione e critiche in tutto il mondo e anche da parte degli stessi repubblicani. “Ho guardato solo la prima parte. Non ho commesso alcun errore. Credo che sia una parodia del Re Leone”, ha affermato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti.