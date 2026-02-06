Trump pubblica su Truth un video con gli Obama ritratti come scimmie

Le immagini hanno scatenato polemiche e critiche Dem. Casa Bianca: “È falsa indignazione”

È polemica per un video pubblicato dall’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l’ex presidente Barack e la moglie Michelle Obama rappresentati come scimmie. Alla fine del video di circa un minuto – nel quale si parla di dispositivi di voto e frode elettorale – i volti degli Obama appaiono sui corpi di scimmie per circa 1 secondo, circondati da una foresta, mentre suona la canzone dei The Tokens ‘The Lion Sleeps Tonight’.

Il video con gli Obama

Quasi tutto il filmato di 62 secondi, che è stato pubblicato tra decine di post di Trump su Truth Social durante la notte, sembra arrivare da un video conservatore che denuncia la deliberata manomissione dei dispositivi per il voto negli stati in bilico durante lo scrutinio dei voti presidenziali del 2020. Al minuto 60 si vede una breve scena di due primati, con i volti sorridenti degli Obama aggiunti sui corpi. I fotogrammi sono stati tratti da un video più lungo, precedentemente diffuso da un influente creator di meme conservatore. Trump viene mostrato come ‘Re della Giungla’ e raffigura una serie di leader democratici come animali, tra cui Joe Biden, come una scimmia che mangia una banana. Il gruppo Republicans Against Trump, spesso critico del presidente sui social media, ha criticato il post e la sua “immagine razzista”. “Non c’è fine”, ha scritto il gruppo.

Governatore California: “Comportamento Trump disgustoso”

Tra i primi a reagire, l’ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto oppositore di Trump. “Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, ha scritto l’account dell’ufficio stampa di Newsom su X. Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Barack Obama, ha condannato le immagini. “Che Trump e i suoi seguaci razzisti siano tormentati dal fatto che i futuri americani accoglieranno gli Obama come figure amate, mentre lo studieranno come una macchia nella nostra storia”, ha scritto sempre su X.

Let it haunt Trump and his racist followers that future Americans will embrace the Obamas as beloved figures while studying him as a stain on our history. https://t.co/zDMdFtESJ3 — Ben Rhodes (@brhodes) February 6, 2026

Leader Dem alla Camera: “Trump vile e squilibrato per video Obama”

Il leader dei democratici alla Camera Usa, Hakeem Jeffries ha scritto in un post su X: “Il presidente Obama e Michelle Obama sono americani brillanti, compassionevoli e patriottici. Rappresentano il meglio di questo Paese. Donald Trump è un vile, squilibrato e maligno parassita. Perché leader repubblicani come John Thune continuano a sostenere questo individuo malato? Ogni singolo repubblicano deve denunciare immediatamente il disgustoso bigottismo di Donald Trump”.

President Obama and Michelle Obama are brilliant, compassionate and patriotic Americans. They represent the best of this country.



Donald Trump is a vile, unhinged and malignant bottom feeder.



Why are GOP leaders like John Thune continuing to stand by this sick individual?… — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) February 6, 2026

Senatore Gop Tim Scott: “Video sugli Obama è razzista, Trump lo rimuova”

Non solo i Democratici si scagliano contro Donald Trump per la pubblicazione sul suo account Truth di un video nel quale Barack e Michelle Obama sono ritratti come scimmie. Critiche giungono anche dalle fila dei Repubblicani: il senatore afroamericano della South Carolina Tim Scott, uno dei principali alleati di Trump al Senato, non usa mezze parole: “Spero che sia un falso, perché è la cosa più razzista che abbia mai visto uscire dalla Casa Bianca. Il Presidente dovrebbe rimuoverlo“, scrive su X riguardo al video.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

Ue: “Video Trump su Obama? Per questo abbiamo regole digitali”

Commentando il post sugli Obama di Trump, il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier ha affermato: “È proprio per questo che abbiamo una regolamentazione in vigore. Quindi razzismo, incitamento all’odio, contenuti illegali non hanno posto online, non perché lo dica la Commissione, ma perché sono illegali nella vita reale. Abbiamo un principio generale, almeno in Europa, secondo cui ciò che è illegale offline nella vita reale dovrebbe esserlo anche online”.

Casa Bianca: “Falsa indignazione”

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha respinto le critiche arrivate dopo la pubblicazione da parte di Donald Trump del video con gli Obama. “Questo è tratto da un video meme di internet che raffigura il presidente Trump come il Re della Giungla e i democratici come personaggi del Re Leone”, ha scritto Leavitt via sms riferendosi al film Disney del 1994. “Per favore, smettetela con questa falsa indignazione e parlate oggi di qualcosa che conta davvero per il pubblico americano“, ha aggiunto. Trump non ha commentato il video nel suo post.