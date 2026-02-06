RFI vara il nuovo sovrappasso per la ricucitura urbana e il miglioramento dell'accessibilità

Frosinone avrà una stazione tutta nuova è un nuovo sovrappasso per garantire una migliore fruibilità agli utenti della stazione garantendo anche più sicurezza. Il varo questa mattina con una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco, dei rappresentanti della Regione Lazio e dei vertici di RFI. “Il varo del nuovo sovrappasso della stazione di Frosinone – ha spiegato questa mattina Antonello Martino, a margine della cerimonia di varo del sovrappasso presso la stazione- rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di completa riqualificazione della stazione, realizzato in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e con il Comune di Frosinone, una collaborazione avviata ormai diversi anni fa. L’intervento prevede la riqualificazione di entrambi i fronti della stazione e la realizzazione di un sovrappasso che collegherà i due accessi, verrà riqualificato Il fabbricato e la nuova stazione verrà aperta nel 2027”.

“Si tratta di lavori complessi, eseguiti interamente in esercizio. Oggi assistiamo a una delle rare interruzioni della linea necessarie per il varo del sovrappasso, mentre per tutto il resto del periodo è stato sempre garantito il funzionamento della stazione attraverso una struttura provvisoria, con container adibiti a biglietteria, sala d’attesa e bar”. Tra i sostenitori del progetto anche la Regione Lazio, presente con l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera: “Gli investimenti realizzati e l’importante processo di ammodernamento in corso grazie ai fondi del PNRR, consentiranno di offrire un servizio migliore all’intera Regione Lazio”.

Ad inaugurare la nuova opera anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: “La passerella, del peso di 105 tonnellate, è un’opera altamente significativa che non solo migliorerà l’accessibilità, ma fungerà anche da elemento di “sutura” urbana per il quartiere Scalo, storicamente diviso in due dalla ferrovia”. “L’obiettivo – ha aggiunto Nicola Ottaviano è trasformare la stazione da luogo di marginalità a spazio di incontro, socializzazione e sicurezza, con un impatto positivo anche sulla sicurezza urbana e sullo sviluppo economico del territorio, sia a livello provinciale sia nazionale questo intervento rappresenta un tassello fondamentale del modello di sviluppo di una città moderna e di un capoluogo italiano proiettato verso il futuro”. Complessivamente – ha aggiunto poi Antonello Martino, di RFI – si tratta di un investimento complessivo di 20 milioni di euro, quindi un investimento importante per garantire proprio una piena riqualificazione della stazione”.