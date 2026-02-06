Pd, Picierno: “Capire se ci sono condizioni per sentire partito come casa di tutti”

“Pluralismo non significa definire una linea preesistente e poi ascoltare gli altri come rumore di fondo. Pluralismo significa che tutti si contribuisce a formare una linea che è frutto di un compromesso. Su questo c’è ancora molto lavoro da fare quindi non c’è stato un chiarimento sufficiente ed è la ragione per cui ci siamo astenuti. Continueremo a discutere e a capire se ci sono ancora le condizioni per sentire questo partito come casa di tutti”. Sono le parole della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno al termine della riunione della Direzione del Partito Democratico. Il voto sulla relazione della segretaria Elly Schlein che ha invitato il partito a una linea più univoca ha visto l’approvazione con 11 astenuti, tra cui Picierno.

“I temi su cui non siamo d’accordo? Sono tanti”, prosegue Picierno rispondendo ai cronisti in Largo del Nazareno. “Ad esempio oggi si è parlato del referendum giustizia su cui ci sono posizioni diverse anche se si fa finta che non esistano. C’è ad esempio la politica estera e l’Ucraina. C’è differenza tra il dire e il fare. Penso che Elly Schlein dovrebbe andare a Kiev. Il fatto che non ci sia andata in quattro anni è un problema perché li si sta difendendo la democrazia liberale. Calenda dice di prendere coraggio e uscire dal Pd? Calenda si occupi dei problemi di Azione. Se questa possibilità esiste? No, Calenda si occupi di quello che fa Azione e noi di quello che fa il Pd”.