Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: "Europa e Usa valori comuni"

(LaPresse) Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente e il segretario di Stato Usa, JD Vance e Marco Rubio, in prefettura a Milano. “Ci siamo incontrati l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di Papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base ovviamente della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”, ha dichiarato la premier ricevendo Vance e Rubio, in Italia in occasione della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.