Vannacci: "Non ho tradito nessuno ma nella Lega non ho avuto autorità"

Roberto Vannacci lascia la Lega e risponde agli attacchi del leader del Carroccio Matteo Salvini. “Nella Lega mi è stato assegnato un incarico di vicesegretario ma non avevo nessuna autorità o responsabilità. Era un incarico ad honoris causa. Non mi è stata data possibilità di essere di incisivo da un punto di vista politico. Io non ho tradito nessuno, anzi sono rimasto fedele ai miei principi e valori: sono andato via dalla Lega proprio per questo”, ha detto il generale nel corso del suo intervento a un appuntamento sulla remigrazione a Modena.