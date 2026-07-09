Ucraina, Russia: “Usa forniscono Patriot a Kiev ma vogliono contribuire alla pace”

La Russia commenta la decisione degli Stati Uniti di dare l’OK alla licenza affinché Kiev possa produrre missili Patriot. Il via libera è arrivato dopo il bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine del vertice Nato terminato ieri ad Ankara. “Sì, è un dato di fatto che Washington continui a fornire armi e tecnologia militare all’Ucraina: lo sappiamo”, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non siamo ingenui, il presidente Vladimir Putin lo sa benissimo, ma allo stesso tempo la posizione degli Stati Uniti è in qualche modo ambivalente. Gli Stati Uniti, a differenza degli europei, mantengono la volontà di facilitare il processo di pace. Anche se a volte sbagliano, anche se a volte hanno torto, questo desiderio ci sembra sincero e lo accogliamo con favore”, ha aggiunto.