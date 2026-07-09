Il principe Harry all'ospedale di Birmingham: l'incontro con pazienti e personale medico

Il principe Harry tra i pazienti e il personale del Birmingham Children’s Hospital. Il secondogenito di re Carlo III, arrivato lunedì nel suo Paese natale per una serie di impegni di beneficenza senza essere accompagnato da moglie e figli, ha chiacchierato con un paziente dell’“ossessione” di suo figlio Archie per i Lego e ha ascoltato da un altro bimbo una previsione sul risultato della partita tra Inghilterra e Norvegia.

Il principe, che è patrono dell’ente benefico WellChild a favore dei bambini gravemente malati, ha parlato anche delle pressioni a cui sono sottoposti coloro che lavorano negli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS).

La visita all’ospedale di Birmingham è avvenuta il giorno dopo che un giudice ha respinto la causa per violazione della privacy intentata da Harry contro l’editore del “Daily Mail“. Il principe ha affermato che il suo contenzioso è stato una delle cause principali della sua rottura con il padre e il fratello William.